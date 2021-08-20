الزمالك يحسم ملف عودة المعارين في الموسم الجديد





حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف عودة معاري الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عودة معاري الزمالك





و أبلغ مسؤولو القلعة البيضاء جميع معاري الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالعودة الي صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك تمهيدا لحسم مصيرهم.





من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف عودة معاري الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بناء على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استقر علي عودة كل من مصطفي فتحي ومحمد أوناجم و محمد صبحي لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد.



