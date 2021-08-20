''مسرح بلا إنتاج" يكرم المخرج محمد الطايع في دورته الحادي عشر بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ''مسرح بلا إنتاج الدولي برئاسة الفنان"، اليوم الجمعة، تكريم المخرج محمد الطايع، ضمن فعاليات حفل إفتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان، وسيتم التكريم بقصر ثقافة الأنفوشي يوم 22 أغسطس القادم في تمام السابعة مساءً.



يذكر أن " الطايع " مخرج وممثل ومدرب تمثيل، بدأ حياته الفنية كممثل فى المسرح المدرسي ثم الجامعي ثم مسرح الدولة، واتجه للإخراج عام 1999م.



وقدم عددًا من العروض المسرحية من إخراجه بمسرح الثقافة الجماهيرية والمسرح المستقل، وفي عام 2001 أسس جماعة تمرد للفنون، وهي جماعة فنية تعمل في مجال التدريب والفنون الادائية، وتم اختياره عضوًا بلجان تحكيم في عدد من المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة والمهرجانات المستقلة، كما حصل على عدد من الجوائز كمخرج مسرحى فى مختلف المحافل المحلية والدولية.



ومثل مصر بعروضه فى دول عدة مثل " كندا، ألمانيا، هولندا، تونس، المغرب، الأردن، الإمارات، سوريا "، وتعاون مع مؤسسات دولية فى مجال المسرح، مثل " الصندوق العربى للثقافة والفنون، مؤسسة gtz الألمانية، معهد جوتة الالمانى فى مصر وفي ميونخ، المؤسسة الثقافية الهولندية، جمعية المسرح الحر بالأردن، المؤسسة الثقافية اليونانية، المؤسسة الثقافية الفرنسية ".



وتقام فعاليات الدورة الحادية عشرة في أغسطس الحالي في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة محمد سعد.



ومن الجدير بالذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أشرف زكي، ويقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.