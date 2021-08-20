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وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة ايفيت نجيب الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيفيت نجيب الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه بأكاديمية الفنون والتي غيبها الموت اليوم الجمعة 20 اغسطس وقالت أن فن الباليه فقد إحدى رائداته والتي تعد من أوائل المتخصصين في المجال، وأشارت إلى مسيرتها الأكاديمية الطويلة التى نجحت من خلالها في إعداد اجيال من المبدعين وتوجهت بالعزاء لاسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر ان الدكتورة ايفيت نجيب الببلاوى التحقت بمدرسة الباليه عام 1959 ضمن ثانى دفعة تم اختيارها بمدرسة الباليه المصرية التى تم إنشائها عام 1958، حصلت على دبلوم المعهد العالى للباليه علم 1968 بتقدير ممتاز وبكالوريوس المعهد العالى للباليه عام 1972 بتقدير جيد جدًا ونالت درجة الماجستير فى الفنون عام 1982 ودرجة الدكتوراه فى الفنون عام 1988، قامت بتدريس سنوات مختلفة بمدرسة الباليه منذ تخريجها وتعيينها معيده بالمعهد، أشرفت وناقشت عديد من الرسائل لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، شغلت العديد من المناصب منها عضو مجلس قسم طرق تدريس الباليه من عام 1988، عضو مجلس المعهد العالى للباليه 1988 - 1993، وكيل المعهد العالى للباليه من عام 2001حتى عام 2004 عميد المعهد العالى للباليه 2004، عضو لجان امتحانات مدرسة الباليه، عضو لجان امتحانات بكالوريوس المعهد العالى للباليه وسنوات النقل، عضو لجان مرحلة الدراسات العليا عضو لجنة مسابقات الباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة الثانية 2007، اشرفت على جميع الطلاب والمهرجانات التى شارك فيها طلبة وطالبات مدرسة الباليه والمعهد العالى للباليه.

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