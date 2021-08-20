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نقل خالد سامي للعناية المركزة من جديد... ونجله: عاوز مسلسل أتابعه ويشغلني عن الواقع

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تدهورت الحالة الصحية للفنان خالد سامي، مساء الخميس، من جديد والتي تسببت في عودته إلى العناية المركزة؛ حيث لا يزال فاقدًا للوعي، ووضعه الصحي محير للأطباء.

وكتب تركي، نجل الفنان السعودي القدير، خالد سامي، عن حالة والده الصحية، “اليوم كان متعب جدًا، تعب أبوي ورجع للعناية ولا زال غايب عن الوعي وسبب تعبه للآن مو واضح”.

وكتب مجددا: ‏احتاج اتابع مسلسل يبعدني عن الواقع وانشغل فيه.

وسبق أن نجا الفنان خالد سامي من الموت بأعجوبة، بعد أن توقف قلبه خلال الساعات الماضية، ليتمكن أطباء المستشفى التي يرقد بها من تشغيله بطرق إنعاش مختلفة، وكتب تركي ابن الفنان السعودي الشهير تفاصيل ما مر به والده طالباً من محبيه الدعاء.

تفاصيل حالة خالد سامي الصحية
الفنان السعودي خالد سامي كان قد تعرض لوعكة صحية نقل إلى المستشفى على إثرها بعد أن ساءت حالته وذلك قبل عدة أشهر، وطالب ابنه تركي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي الدعاء لوالده، حيث ساءت حالة الفنان السعودي بعد أن تعرض لضيق وصعوبة في التنفس.

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