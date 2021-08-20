رئيس رابطة المستأجرين: المالك أنشأ قيدا على ملكيته بمجرد عقد الإيجار (فيديو)

قال المحامي شريف الجعار، رئيس رابطة المستأجرين، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجارات القديمة موزونة، مستطردًا: "هذه التصريحات على العين والرأس".



وأضاف "الجعار" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن الملكية الخاصة مصونة بفضل المادة 35 من الدستور، مشيرًا إلى أن المالك له حق التصرف في ملكيته والملكية ليست مطلقة وهي مقيدة.



وأشار إلى أن المالك أنشأ قيدا على ملكيته بمجرد عقد الإيجار، موضحًا أن المالك أخذ حقه أكثر من مرة والدولة منحته دعم بمواد البناء خلال إنشاء العقار، كما حصل من المالك على مقدم مالي من المستأجر فيما يطلق عليه "خلو رجل".



وأكد أن عقد الإيجار هو عقد تراضي بين المالك والمستأجر وتم الرضا على القيمة الإيجارية، كاشفا أن المالك حصل على دعم من الدولة في مواد البناء.

