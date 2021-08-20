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هل تنجح صفقات الأهلي الجديدة في سد الثغرات وتحقيق آمال الجماهير؟

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
ممدوح راشد
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عانى لاعبو الأهلي الإجهاد الشديد، نتيجة تلاحم المباريات والمشاركة في مختلف البطولات، دون الحصول على راحة تكفي لاستعادة النشاط البدني والذهني، وهو ما بدا جلياً في مباريات الدوري الأخيرة.

وظهرت العديد من الثغرات في الفريق، ولاسيما في الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط عن المتصدر "الزمالك".

معاناة الأهلي في مباريات الدوري الحاسمة

وعانى الأهلي في بعض المراكز بشكل كبير، ولعل أبرزها الأطراف، التي توقفت بشكل كبير نتيجة لعدم وجود بديل مناسب وتراجع مستوى بعض اللاعبين، ما نتج عنه نزيف النقاط.

وغابت أجنحة الأهلي عن القيام بدورها، في ظل تراجع مستويات حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر وأجايي وغياب وليد سليمان وصلاح محسن الذي لم يستغل الفرص التي سنحت له.

وافتقر لاعبو الأهلي للحلول، تزامناً مع تكتل لاعبي الفرق المنافسة،التي أرهقت الأهلي بدنيا، ولم يعد لاعبوه قادرين على مجاراتهم، واكتفوا بلعب الكرات الطويلة، التي تكون سهلة لمدافعي الخصوم.

وتفنن بعض اللاعبين في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم في المباريات "الحاسمة"، ليضيعوا العديد من النقاط، التي كانت كافية لتصدرهم ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

وحاول النجم حسين الشحات، استعادة بريقه وتألقه بعد تراجع طويل لمستواه منذ عودته من الإصابة، إلا أن عودته لم تشكل خطرا كبيرا على الخصوم، مع تراجع مستوى زملائه.

صفقات الأهلي الجديدة

وسعت إدارة النادي الأهلي، في تحقيق متطلبات الفريق التي حددها المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والتي تضمنت الحصول على خدمات الجناحين الموزمبيقي ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي الأجنبي، إلى قائمة الأهلي بداية من الموسم المقبل، حيث فضل مجلس الإدارة عدم الإعلان عالرسمي عن الصفقتين، نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الفريق.

عودة عمار حمدي وعبدالقادر

وقرر الجهاز الفني للناي الأهلي، عودة الثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر بعد انتهاء إعارتهما للاتحاد السكندري وسموحة، حيث يعتبران جناحين مميزين يمكن الاستعانة بهما والاعتماد عليهما في مباريات الفريق بمختلف المسابقات.


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