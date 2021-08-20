Advertisements

برلماني: قانون الإيجار القديم لم يعرض على مجلس النواب الحالي (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يعرض حتى الآن في البرلمان الحالي سواء بلجنة الإسكان أو الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم عرضه في برلمان 2015 وتم تناول الجانب التجاري منه وليس السكني.

وأضاف "الشبراوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه تقدم باقتراحات للوصول إلى قانون يراعي مصالح المالك والمستأجر، وذلك بحل هذه المشكلة خلال 5 سنوات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح من شأنه مراعاة صاحب الملك والمستأجر حتى تكون هناك علاقة متوازنة بينهما، لافتًا إلى ضرورة ألا يكون هناك عقد أبدي بين الطرفين وإنما يكون عقد محدد المدة بالسنة على سبيل المثال.

الكلمات المفتاحية

مشروع قانون الايجار مجلس النواب الايجار القديم

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صلاح محسن يسجل الهدف الأول للأهلي أمام المصري (فيديو)

منذ نصف ساعة

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي ينقض على صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة... نجم الأهلي مرفوض فى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي ضد سيراميكا في الدوري

منذ ساعة و نصف

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تطور جديد في مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد

منذ 41 دقيقة

ضربة قاضية لـ "برشلونة".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على تشكيل سيراميكا الرسمي ضد الزمالك

منذ ساعة و نصف

نجم الدوري الإسباني على أعتاب الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

برلمانية عن قانون "الإيجار القديم": المجلس حريص على مصلحة المالك والمستأجر

برلماني: العلاقة بين المالك والمستأجر متشابكة منذ أكثر من سبعين عامًا

"إسكان البرلمان": الحديث عن الإنتهاء من قانون الإيجارات القديمة "شائعات"

برلماني سابق عن قانون الإيجار القديم: الرئيس وضع يده على المشكلة (فيديو)

رئيس رابطة المستأجرين: المالك أنشأ قيدا على ملكيته بمجرد عقد الإيجار (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:28 م

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

07:13 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

08:10 م

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي ضد سيراميكا في الدوري

08:14 م

عاجل.. تعرف على تشكيل سيراميكا الرسمي ضد الزمالك

08:11 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم