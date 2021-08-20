برلماني: قانون الإيجار القديم لم يعرض على مجلس النواب الحالي (فيديو)

قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يعرض حتى الآن في البرلمان الحالي سواء بلجنة الإسكان أو الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم عرضه في برلمان 2015 وتم تناول الجانب التجاري منه وليس السكني.



وأضاف "الشبراوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه تقدم باقتراحات للوصول إلى قانون يراعي مصالح المالك والمستأجر، وذلك بحل هذه المشكلة خلال 5 سنوات.



وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح من شأنه مراعاة صاحب الملك والمستأجر حتى تكون هناك علاقة متوازنة بينهما، لافتًا إلى ضرورة ألا يكون هناك عقد أبدي بين الطرفين وإنما يكون عقد محدد المدة بالسنة على سبيل المثال.

