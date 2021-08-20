بهذه الطريقة.. لطيفه التونسية تروج لأغنيتها الجديدة







شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علقت "لطيفة" على الصورة قائلًا: " حبيبي اما يعدي نوسعله والنبي ده انا مقدر على زعله الاستاذ عيونه لذاذ اسمعو الأغنية كاملة علي يوتيوب"



ويذكر أن أغنية الأستاذ من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.