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بهذه الطريقة.. لطيفه التونسية تروج لأغنيتها الجديدة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:21 م
منار داود
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شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت "لطيفة" على الصورة قائلًا: " حبيبي اما يعدي نوسعله والنبي ده انا مقدر على زعله الاستاذ عيونه لذاذ اسمعو الأغنية كاملة علي يوتيوب"
ويذكر أن أغنية الأستاذ من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.
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