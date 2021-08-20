توصيل الكهرباء بصورة البطاقة للورش الحرفية بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، توصيل الكهرباء وتركيب العداد بالبطاقة الشخصية، وخطاب التخصيص فقط للمستفيدين بمشروع الورش الحرفية في مدينة المستقبل بالمحافظة.





جاء ذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة، وذلك للتخفيف على مواطني الإسماعيلية الحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، دون الحاجة لأي مستندات أخرى وسجل تجاري أو بطاقة ضريبة.





يذكر أن المجمع يتكون من 58 عنبرًا، ويضم 463 ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين 36 م2 و 191م2، ويصل أجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو 32 ألف م2، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن.





كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش 55 محلا تجاريًا و 6 كافتيريات، وعددًا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة إطفاء ونقطة شرطة.