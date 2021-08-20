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صندوق مكافحة الإدمان: 21 ديسمبر انتهاء فترة تقدم الموظفين لإجراء الكشف

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:52 م
أمنية فوزي
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كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن انتهاء فترة الـ6 أشهر المتاحة لتقدم الموظفين لإجراء الكشف وتحاليل المخدرات 21 ديسمبر المقبل.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 27 مركز علاجي لعلاج الإدمان، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح أكبر مركز في الشرق الأوسط لعلاج الإدمان في إمبابة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رقم الخط الساخن للصندوق 16023 مجانًا، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي في مصر كانت 10% في الشريحة العمالية في 2014، ووصلت حاليًا إلى 5.9%، منوهًا بأن النسبة العالمية تصل لـ 5%، متوقعًا تراجع النسبة بسبب تفعيل القانون.

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