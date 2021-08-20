تطور جديد في مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لجعل نجمه الفرنسي بول بوجبا اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق عن طريق العرض الجديد الذي تقدم به الشياطين الحمر لتجديد عقده.





وأفادت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية بأن مانشستر يونايتد يرغب في تجديد عقد بول بوجبا لمدة 5 مواسم مقابل حصوله على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف إسترليني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد بوجبا ينتهي في صيف 2022 ويحصل النجم الفرنسي حاليًا على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ويطمح المان يونايتد في تجديد تعاقده قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه حتى الآن لم يقبل بول بوجبا عرض مانشستر يونايتد والذي سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الشياطين الحمر على حساب حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا والذي يتقاضى 375 ألف إسترليني أسبوعيًا.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد بوجبا الجديد يفوق أيضًا الفرنسي رافائيل فاران والإنجليزي جادون سانشو صفقتي مانشستر يونايتد واللذان يحصلان على 340 و300 ألف إسترليني أسبوعيًا على الترتيب.



