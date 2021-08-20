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نجم طلائع الجيش معروض على الزمالك

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حصل جهاز كرة القدم في الزمالك على عرض من أحد وكلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع أحمد سمير نجم طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
ويوجد رفض من جانب جهاز كرة القدم في القلعة البيضاء لفكرة التعاقد مع أحمد سمير وذلك لأسباب فنية.
وعرض أحمد سمير على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ولكنه تحفظ على فكرة التعاقد معه.
ويرى جهاز كرة القدم في القلعة البيضاء أن أحمد سمير تحدث بشكل غير لائق عن الزمالك بعد رحيله وكان يفضل الانضمام إلى الأهلي عن العودة إلى الزمالك.
وعرض أحمد سمير نفسه في وقت سابق على جهاز كرة القدم في الأهلي ولكن رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر فكرة الحصول على خدماته.

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