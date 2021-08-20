معتصم النهار يكشف تفاصيل جديدة عن دوره في صالون زهرة





كشف الفنان السوري معتصم النهار عن تفاصيل دوره في مسلسل صالون زهرة والذي بدأ عرضه في أوائل شهر آب عبر منصة "شاهد Vip".



وقال النهار في لقاء له عبر إم بي سي تريندينغ، أنه سعيد بالدور وسينتهي العمل بنهاية سعيدة.



ويتألف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد، وبطولة الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، والفنان اللبناني، معصتم النهار، إلى جانب مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.



العمل اجتماعيّ يدور في فلك قصص النساء، ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميديّ ودراميّ معاً، وقد صوّر الجزء الأكبر منه في أحد أحياء بيروت الشعبية، حيث تمّ تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدّد والجرأة في الطرح والمعالجة.



الجزء الأكبر من التصوير في مسلسل صالون زهرة، في أحد أحياء بيروت الشعبية، بحيث تم تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدد والجرأة في الطرح والمعالجة.



