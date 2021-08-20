سعر الجنيه الاسترلينى في مصر اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، استقرارًا اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، مسجلاً 21.77 جنيها للشراء، 21.95 جنيها للبيع وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم:

البنك المركزي المصري

21.77 جنيها للشراء 21.95 جنيها للبيع.

بنك عودة : 21.71 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.

بنك الأهلى اليوناني: 21.71 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: : 21.55جنيه للشراء 21.82 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي:21.74جنيه للشراء 21.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:22.10جنيه للشراء 22.35 جنيه للبيع.