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سمير صبري ولبلبة أول الحاضرين في عزاء فيصل ندا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرص على حضور عزاء السيناريست فيصل ندا، عدد من نجوم الفن، وكان أول الحاضرين الفنانة سمير صبري ولبلبة.

وتم تشييع جنازة السيناريست فيصل ندا يوم الثلاثاء الماضي، من من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث اقتصر الحضور على الأصدقاء والمقربين.

فيصل ندا يعد واحد من أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا.

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