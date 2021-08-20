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بإطلالة أنيقة.. درة تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
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شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعتها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وتألقت درة بفستان أنيق باللون البنفسجي، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مكياج لامع وفضلت شعرها مربوط.

ونالت إطلالة درة على إعجاب عدد كبير من المتابعين لها، وانهالوا عليها بالتعليقات.

ومن ناحية آخرى، تستعد درة لعرض حكاية "غالية" من مسلسل "زى القمر" يوم السبت الموافق 28 أغسطس الجارى.

وتجسد درة شخصية "غالية" وهي فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت فى الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

وحكاية "غالية" من تأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلي، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، ويشارك فى بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

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