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في ذكرى ميلاد عمر المختار.. جسد شخصيته أنتوني كوين في "أسد الصحراء"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد القائد الليبي الشهير عمر المختار، الملقب بأسد الصحراء وشيخ الشهداء وشيخ المجاهدين أحد أبرز رموز المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي.

في عام 1981، اسقبلت دور العرض السينمائي فيلم "أسد الصحراء" الذي حمل اسم "عمر المختار" في نسخته العربية، وفيه جسد الممثل الأمريكي أنطوني كوين شخصية البطل الليبي، وذلك من إنتاج وإخراج الراحل مصطفى العقاد.

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتحول إلى أيقونة، وجعل "أنتوني كوين" خاصة مع فيلم "الرسالة" واحدًا من أشهر الفنانين العالمين في العالم العربي.

تمت الاستعانة بالمخرج السوري مصطفى العقاد، لإخراج الفيلم، والذي اقترح اسم "أنتوني كوين" ليقوم بالشخصية، وأسماء الشخصيات الأخرى التي ظهرت في الفيلم، وأنتونى كوين من أصول البحر المتوسط، وهو شخصية رائعة، وكان قريب الشبه من عمر المختار، واستطاع أن "يلبس" الشخصية تماما، وحتى الآن من يرى صور أنتوني كوين في تلك الشخصية يعتقد أنها صورة المختار نفسه، وقام "كوين" بزيارة القرى والنجوع الليبية قبل أن يمثل الفيلم، وعاش مع البدو، واطلع على عاداتهم وسلوكياتهم، وزار سرت والجبل الأخضر، والواحات في الجنوب.

كان "كوين" يراقب المدربين خاصة في الوضوء، وفي ارتداء العباءة الليبية، وفى ركوب الخيل.

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