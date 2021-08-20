عاجل.. صلاح محسن يسجل الهدف الأول للأهلي أمام المصري (فيديو)

نجح صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر، ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.





وجاء الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة التاسعة للمباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.





ويحاول الأهلي تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر الزمالك ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.





ويلتقي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات نفس الجولة.

هدف صلاح محسن pic.twitter.com/aZFgKa2DHj — 𝘼𝙝𝙡𝙮𝙀𝙜𝙮𝙥𝙩 𝙄𝙣𝙛𝙤 (@AlAhlyInfo) August 20, 2021

كود الهدف