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عاجل.. صلاح محسن يسجل الهدف الأول للأهلي أمام المصري (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر، ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

وجاء الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة التاسعة للمباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.

ويحاول الأهلي تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر الزمالك ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات نفس الجولة.
كود الهدف

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المصري الدوري المصري الاهلي

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