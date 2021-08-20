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نيقولا معوض يروج لمسلسل الجديد عالحلوة والمرة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان نقولا معوض صورة البوستر الرسمي لمسلسله الجديد عالحلوة والمرة،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "معوض" على الصورة قائلًا:"أجمل كاست،عالحلوة والمرة"


ويذكر أن مسلسل عالحلوة والمرة بطولة نيقولا معوض ويشاركه البطولة دانا مارديني وباميلا الكيك وجو طراد، وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح. المسلسل من 60 حلقة ومن إنتاج mbc ومن المقرر عرضه في موسم خريف 2021

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