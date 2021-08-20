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بعد نجاح صالون زهرة... أول تعليق من نادين نسيب نجيم "ربنا عوضني"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على تصدر مسلسلها الجديد صالون زهرة للترند، وأعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور.

وقالت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: ‏الحمدالله رب العالمين عطول بعوّضني وبيعطيني على قد نيتي وتعبي شكراً لمحبة الجمهور.

يذكر أنّ "صالون زهرة" مؤلف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد. ويقوم بأدوار البطولة إلى جانب نجيم والنهار مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.

العمل اجتماعيّ، يدور في فلك النساء وقصصهم، ويطرح قضاياهنّ وهواجسهنّ بأسلوب كوميديّ ودراميّ معاً. وقد صوّر الجزء الأكبر منه في أحد أحياء بيروت الشعبيّة، حيث تمّ تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل، الذي يُتوقع أن يحمل التجدّد والجرأة في الطرح والمعالجة.

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