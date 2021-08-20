"بإطلالة صيفية".. حنان مطاوع تتألق بأحدث ظهور لها







شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "مطاوع" وهي ترتدي فستان كب باللون البيج، شميز باللون الأبيض، نظارة شمس سوداء مما أثار إعجاب الجمهور.



وفي سياق آخر، تستعد الفنانة حنان مطاوع حاليًا للمشاركة في مسلسل " وش تالت"، حيث من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالعمل مطلع شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اختيار أماكن التصوير واختيار الممثلين.

