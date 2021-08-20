Advertisements

"بإطلالة صيفية".. حنان مطاوع تتألق بأحدث ظهور لها

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements



شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "مطاوع" وهي ترتدي فستان كب باللون البيج، شميز باللون الأبيض، نظارة شمس سوداء مما أثار إعجاب الجمهور.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة حنان مطاوع حاليًا للمشاركة في مسلسل " وش تالت"، حيث من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالعمل مطلع شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اختيار أماكن التصوير واختيار الممثلين.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يضيف الهدف الثاني أمام سيراميكا بأقدام زيزو (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي ضد سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يعبر عقبة سيراميكا بشق الأنفس ويقترب من حسم لقب الدوري

منذ 18 دقيقة

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 34 دقيقة

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من نصف ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ 14 دقيقة

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

درة تتألق بإطلالة جديدة من باريس

ريهام أيمن تتمتع بإجازتها الصيفية عبر إنستجرام

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية

بإطلالة صيفية.. ليلي أحمد زاهر تبهر جمهورها

هند صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية أنيقة

تارا عماد تبهر جمهورها بإطلالة صيفية أنيقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

10:28 م

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

10:37 م

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

08:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم