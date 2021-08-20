مجمع الإصدارات والذكية: المركز اعتمد كأكبر الصروح التكنولوجية العالمية

وأضاف "العكاري" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية اهتمت بتأهيل الكوادر المصرية بتوطين هذه الصناعة في مصر، موضحًا أن هذه الكوادر في المجمع أصبحت ثروة حقيقية لمصر.



وأشار إلى أن هناك 250 خبير دولي شاركوا في تدريب الكوادر المصرية بالمجمع، مستطردًا "بنحاول وبنتحرك مع جهات الدولة المعنية وبإشراف مباشر للوصول إلى وثيقة موحدة تخفف الكثير من الأعباء تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن من خلال بشكل الكتروني وليس يدوي الوصول إلى المفهوم الحقيقي للوثيقة الموحدة".



