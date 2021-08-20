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كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم أن لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو يبقى ضمن خطط فريقه بالنسبة للموسم الحالي رغم تكهنات وسائل الإعلام التي تتحدث خطط برشلونة لبيعه من أجل تخفيف المصاعب المالية الكبيرة التي يواجهها النادي حاليا.

ورغم أن كومان أوضح أن كوتينيو لن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة في ملعب أتليتيك بيلباو مطلع الأسبوع المقبل إلا أنه قال إن اللاعب البرازيلي سيلعب دورا كبيرا في مسيرة الفريق في الموسم الجديد.

وقال كومان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: سيحتاج لأسبوع أخر للتدرب مع المجموعة قبل أن نشركه لكنه ضمن خططي لأنه لاعب رائع. يمكن أن يكون له دور مهم مع برشلونة. كان ضمن التشكيلة في الموسم الماضي لكنه تعرض للإصابة. وأقول لكم إنه ضمن خططي للموسم الحالي.

وأضاف كومان: يمكنه اللعب في مراكز مختلفة. وهو أحد الخيارات المتوفرة بعد رحيل ميسي.

وقال كومان إن بيدري سيكون جاهزا لخوض المباراة المقبلة لكنه سيحصل على راحة بعد ذلك لمدة 14 يوما بعد خوضه 74 مباراة مع النادي ومنتخب إسبانيا منذ بداية الموسم الماضي.

وأشار كومان أيضا إلى أن المدافع جيرارد بيكيه سيكون جاهزا للعب في مواجهة بيلباو رغم تحدث تقارير إعلامية عن إصابته في حين يستمر غياب حارس المرمى المصاب في الركبة مارك أندريه تير شتيغن.

الكلمات المفتاحية

ميسي جة برشلونة الدوري الاسباني

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