قرار نهائي.. نجم الأهلي خارج الفريق في الميركاتو الصيفي





اقترب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقوة من خطوة الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بسبب الأداء الضعيف فى الفترة الماضية.





وهناك بالفعل رغبة من جانب لجنة التخطيط فى النادي الأهلي، فى بيع جونيور أجاي بسبب تراجع مستواه وبصماته ولكن تبقى الأزمة فى ضعف العروض المقدمة لضم اللاعب.





ويرغب أجاي فى استكمال عقده مع الأهلي، خاصة انه لن يحصل على مليون و100 ألف دولار فى الموسم مثل ما يحدث فى تجربته مع القلعة الحمراء.





وشهدت الفترة الماضية، قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الصفقة على الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لضم اللاعب حال رحيله عن القلعة الحمراء.





لكن كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود رفض من جانب جهاز الكرة لخطوة ضم جونيور أجاي، لعدم الاحتياج إلى خدماته لأسباب فنية، خصوصًا أن كارتيرون يرغب فى ضم مهاجم صريح أجنبي.



