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بالمواعيد.. بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبلى «يوتيوب»

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباريات دوري الدرجة الأولى "سيري أ" حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناتها في موقع يوتيوب.

قالت الرابطة في بيان "تقوم رابطة الدوري الإيطالي ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس ".

وينطلق الدوري الإيطالي السبت في مرحلته الأولى بعد إحراز إنتر لقب الموسم الماضي منهيا احتكار يوفنتوس لتسعة أعوام.

وكان الدوري الإيطالي ينقل حصريا في السنوات الأخيرة على شبكة "بي إن سبورتس".

واضافت الرابطة في بيانها "مع انطلاق الدوري الإيطالي، سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة. ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم".

وكشفت الرابطة أن قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب حصلت على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية "ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك. سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

وفيما يلي جدول المباريات التي سيتم بثها في الجولة الأولى

السبت 21 أغسطس

إنتر ضد جنوى - 19:30 بتوقيت مكة

إمبولي ضد لاتسيو - 21:45 بتوقيت مكة

الأحد 22 أغسطس

أودينيزي ضد يوفنتوس - 19:30 بتوقيت مكة

روما ضد فيورنتينا - 21:45 بتوقيت مكة

الإثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان - 21:45 بتوقيت مكة

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