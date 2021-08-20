عاجل.. المصري يهز شباك الأهلي بهدف التعادل (فيديو)

استطاع عمر كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في إدراك هدف التعادل لفريقه ضد الأهلي، بالدوري العام.





وجاء هدف كمال في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعد مروره من خط الدفاع ويسدد كرة قوية في شباك الشناوي معلنًا هدف التعادل.





وكان صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجح في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر، في الدقيقة التاسعة ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.





ويحاول الأهلي تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر الزمالك ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.



