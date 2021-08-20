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سجل الآن.. انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية تجريبيا لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات.

وجاء ذلك لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية، حيث كانت قد كشفت الوزارة الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب على أن يتبعها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق غدا، وفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى.

وفيما يلى نرصد خطوات التسجيل:

1- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا.
2- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
3- قم بإدخال رغباتك بالترتيب.

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