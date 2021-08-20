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كارول سماحة ضيفة مهرجان الأمل السينمائي الدولي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تشارك الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بالدورة الأولى ل​مهرجان الأمل السينمائي الدولي​ لتكون ضيفة شرف المهرجان وتزين السجادة الحمراء في انطلاقة المهرجان بتاريخ 10 إلى 13 أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة السويدية ​ستوكهولم​.

وقد أعلن رئيس مهرجان الأمل السينمائي الدولي في ستوكهولم الفنان اللبناني ​فادي اللوند​، عن استضافة كارول لحضور فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي.

وقال اللوند: "النجمة اللبنانية ستتوج افتتاح المهرجان بحضورها وإطلالتها المتميزة والتي ستعطي للمهرجان رونق وبريق خاص".

وأكد أن مهرجان الأمل السينمائي الدولي في ستوكهولم سيكون مختلفا ومتميزا عن المهرجانات الأخرى بفعالياته ومفاجآته العديدة والمرتقبة في السويد.

الجدير بالذكر أن كارول سماحة قدمت عام 2019 فيلم سينمائي بعنوان "​صدفة​" وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

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