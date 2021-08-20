كندة علوش توجه رسالة للمطربة أصالة





يذكر أن أحدث أعمال أصالة نصري، كليب أغنية "الدنيا لها طعم جديد"، والتي أهدتها للدولة المصرية، احتفالا بافتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية.



"الدنيا لها طعم جديد" من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراج صقر.

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة للمطربة أصالة نصري، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع انستجرام.حيث نشرت كندة، مقطع فيديو لأصالة تغني فيه للشام، وعلقت كندة قائلة:"حبيبتي ولا حدا بعدك يغني للشام، عاش هالصوت".