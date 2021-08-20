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بالأصفر..كارمن سليمان تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة كارمن سليمان صور لها أثناء إجازتها الصيفية في إسكندرية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


علقت "سليمان" على الصورة قائلة:"هي إسكندرية بتفتح النفس اوي كده"،وظهرت وهي ترتدي توب باللون الأصفر،وبنطلون باللون الأصفر،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وترك شعرها منسدلًا مما أثار اعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح

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