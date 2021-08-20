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لهذه الأسباب.. المليشيات الإيرانية في العراق تدمر أبراج الكهرباء

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
كتب: علي فوزي
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بعد عودة العراق مرة ثانية إلي القلب العربي علي يد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم بين العراق ومصر والأردن، ونص علي تصدير مصر للعراق الكهرباء، بجانب عملية الإعمار التي سوف تؤدي إلى زيادة التعاون بين مصر والعراق.

جاء رد إيران التي تعتبر هي المصدر الأوحد لتصدير الكهرباء إلي العراق، ولذلك يعتبر الاتفاق بين مصر والعراق والأردن يهدد مصالحها داخل العراق، وقامت المليشيات التابعة لها في العراق بعمليات التخريب والتفجيرات داخل المحولات الكهربائية وأيضا الأبراج التي أدت إلى خسائر كبيرة، بجانب انقطاع التيار الكهربائي في المدن العراقية.

ويأتي كل هذا من أجل فقط هز الثقة بين الحكومة والشعب ومن هنا ترصد "الفجر" عدد التفجيرات والأعمال التخريبية التي حدثت في شهر أغسطس من الجماعات الإرهابية، وجاءت كالآتي:

1) حدث انفجار في أحد الأبراج والتي يقع في كركوك وأدي ذلك إلي عدم هذا البرج ويحمل رقم (94).

2) وقع انفجار في المنطقة الغربية بعدما وقعت سابقا في المنطقة الجنوبية وأدي ذلك إلي تفجير 3 إبراج يحملون رقم (79_ 170_ 266)

3) تكرر العملية بين الموصول وسد الموصول أدي تفجير برجين رقم (23 و28).

وهكذا تكرر تلك العمليات حتي وصلت إلي عمليات تخريبية وانفجارات شبة يومية، وصلت إلي 20 انفجار حتي الآن.

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