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أول تعليق من مفتي الجمهورية بعد قرار التجديد له لمدة عام (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بالتجديد له لمدة عام.

وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص شكري وتقديري واعتزازي بهذه الثقة التي أولاني إليها الرئيس السيسي لمد الخدمة لمدة سنة قادمة بدأت من 12-8 الماضي وأدعو الله أن أكون بشخصي وفريقي عند هذه الثقة الكبيرة التي أولانا إياها".

وأضاف "أيضًا الرئيس السيسي قد سبق وشرفي بقرار لاعتبار دار الإفتاء جهة ذات طبيعة خاصة وفيه إعطاء المسؤولية الكبيرة التي ستلقى على عاتق الدار في المرحلة القادمة، وهذا القرار مثلما هو تشريف كبير يحملنا مسئولية عظيمة ندعو الله أن نكون على قدرها".

وتابع "القرار سيشير إلينا أنكم لابد أن تقدموا في المرحلة القادمة عطاءً مضاعف يتجدد من خلاله الخطاب الديني بما يعطي صورة حضارية لهذا الدين القويم الذي أتى لصالح الإنسان في الدنيا والآخرة ويجب بذل المزيد من الجهد لهذا الهدف لإيصال دينا الحنيف إلى العلمين، وسبق وأنشأنا مظلة تسمى الأمانة العامة للإفتاء وهي مظلة جامعة لشيوخ الإفتاء في العالم كله ولاسيما بعدما حقق مؤتمر دار الإفتاء نجاحًا لافتًا وأظهر قوة ومكانة لمصر".

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