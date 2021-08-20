جو رعد يهنيء الشعب المغربي بالعيد الوطني





هنأ الفنان اللبناني ​جو رعد​ متابعيه من الشعب المغربي بفيديو نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه لهم رسالة مؤثرة.



وعلق: ‏بهني الشعب ‎المغربي بمناسبة ‎العيد_الوطني_ثورة_الملك والشعب وبتمنالكم السلام والتوفيق مع تحياتي وحبي الكبير.



وكان طرح جو أغنيته الجديدة "ليل يا عين"، باللهجة اللبنانية، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، تزامناً مع بدء إنحسار موجة كورونا وتفاؤل الناس بتغيير مرتقب، بعد الظروف الصعبة التي مر بها العالم.



الأغنية راقصة على إيقاع الروك الشهير، أراد جو من خلالها تقديم نمطاً جديداً من الأعمال، تحاكي تطلعات المستمعين، سيما الجيل الجديد منهم، وجرى تقديمها على طريقة "غرافيكس فيديو كليب".