نادية مصطفى تتألق بأروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

بدأت منذ قليل حفل المطربة نادية مصطفى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ29.



وقدمت نادية مصطفى، باقة من أروع أغانيها، في حفلها اليوم بحضور عدد من الجمهور،ومن أبرز هذه الأغاني: ""مسافات، بكل لغات العالم، جوابات، جاي ف إيه، الصلح خير، إلا رؤياك، لأ ده كتير، جمال إسكندرية، قلت إيه، شدوني عينيك".



ومن المقرر أن يقدم المطرب محمد الحلو، باقة من أروع أغانيه وذلك في حفله ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء.