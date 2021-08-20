هل انفصلت ميرنا الهلباوي عن محمد عطية مجددا.. تعرف على التفاصيل





نشرت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن الفنان محمد عطية على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".



قامت "الهلباوي" بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما.



وكان الفنان محمد عطية قد عليق سابقا على انفصاله عن المذيعة ميرنا الهلباوي قبل عودته لها مرة أخرى في تصريحات صحفية قائلًا:"احنا أصحاب عادي ومفيش نصيب، ولا يوجد أى مشاكل بينتا.



وتصدر الثنائي محمد عطية نجم ستار أكاديمي وخطيبته مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بعد أن أعلنت ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي، من خلال حسابها الشخصي على انستجرام.