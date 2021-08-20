Advertisements

هل انفصلت ميرنا الهلباوي عن محمد عطية مجددا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements


نشرت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن الفنان محمد عطية على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

قامت "الهلباوي" بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما.

وكان  الفنان محمد عطية قد عليق سابقا على انفصاله عن المذيعة ميرنا الهلباوي قبل عودته لها مرة أخرى في تصريحات صحفية قائلًا:"احنا أصحاب عادي ومفيش نصيب، ولا يوجد أى مشاكل بينتا.

وتصدر الثنائي محمد عطية نجم ستار أكاديمي وخطيبته مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بعد أن أعلنت ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي، من خلال حسابها الشخصي على انستجرام.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على المصري

منذ ساعة و 15 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

حكيمي يهدد مستقبل نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حفيدة إخواني منشق وخطيبة فنان شهير.. من هي ميرنا الهلباوي؟

محمد عطية وميرنا الهلباوي يكشفان عن كيفية بدء علاقتهما

خطوبة محمد عطيبة من ميرنا الهلباوي

محمد الشرنوبي يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه ويُعلق:"كان نفسي أكون معاكم"

نادر حمدي يوجه رسالة للفنان محمد عطية ويُعلق:"بيستحملني و فاهمني أكتر من نفسي"

نادر حمدي عن صورته مع زوجته: "ربنا عوضني بأحلى عروسة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

12:01 ص

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

11:05 م

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم