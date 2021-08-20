إطلاق نار فى مدينة مرسيليا الفرنسية يسفر عن إصابة شخصين

أصيب اليوم الجمعة شخصان بإطلاق نار قرب مركز تجارى فى مدينة مرسيليا الفرنسية، وفق ما نقلته قناة "بى أف أم تى في".









وأوضحت القناة أن إطلاق النار وقع بالحى العاشر فى مرسيليا بالقرب من مركز "أوشان" للتسوق، وقال رجال الإطفاء إن أحد المصابين فى حالة حرجة، دون الكشف عن تفاصيل الحادث، بحسب "روسيا اليوم" .









ومنذ عدة ساعات ،قُتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص، وأصيب قاصران آخران في حي سكني في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ويبلغ الطفلان الجريحان من العمر 14 و 8 سنوات، بحسب يورو نيوز.









وأشار المدعي المحلي إلى أن "دراجة نارية على متنها شخصان مسلحان ببندقية هجومية واحدة على الأقل، من نوع كلاشنيكوف، أطلقوا النار في الشارع"، ولم يذكر مكتب المدعي العام ما إذا كان المسلحان قد استهدفا القاصرين على وجه التحديد.





وقع الحادث بحي مارونييه السكني في الدائرة الرابعة عشرة في مرسيليا، وهو أحد أكثر المناطق المحرومة في المدينة، عند مدخل موقف للسيارات، حسبما قال السكان في المكان صباح الخميس. وقد أودع التحقيق إلى مصالح الضبطية العدلية.









وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في مؤتمر صحفي صباح الخميس إن "التحقيقات القضائية جارية، لكن يبدو من الواضح إلى حد ما أن حرب الأراضي لاستعادة نقاط تداول المخدرات المربحة هي على الأرجح أحد أسباب هذه الهجمات المسلحة".



