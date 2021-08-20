عاجل.. الزمالك يضيف الهدف الثاني أمام سيراميكا بأقدام زيزو (فيديو)

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري.