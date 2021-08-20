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عاجل.. الزمالك يضيف الهدف الثاني أمام سيراميكا بأقدام زيزو (فيديو)
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:22 م
الفجر الرياضي
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سجل أحمد السيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك، الهدف الثاني لفريقه أمام سيراميكا كليوباترا، لتصيح النتيجة 2-1، في المباراة التي تجكع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد أبو جبل.
الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.
الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي
الهجوم: سيف الدين الجزيري.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، مروان حمدي، إسلام جابر، يوسف أوباما، محمود عبد العزيز، أيمن حفني، أحمد فتوح
🎥⚽️احمد سيد زيزو يسجل هدف الثامن في الدوري والتقدم لنادي الزمالك#الزمالك_كليوباترا— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 20, 2021
pic.twitter.com/pMzq8AYCPp
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