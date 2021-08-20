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بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:28 م
وكالات
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يترقب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، معرفة رأي مهاجم فريق الكرة الأول كيليان مبابي بشأن مستقبله مع الفريق من عدمه خلال الفترة المقبلة.
وكشف بوكيتينو في مؤتمر الصحفي"فإن يتبقى في تعاقد كيليان مبابي عام آخر، ولاسيما إذا لم يجدد عقده، لا يزال لاعبا في صفوف الفريق، وسعيد بتواجده معنا، فهو يعلم ما يريد".
وأضاف "تتردد خلال سوق الانتقالات العديد من الشائعات، أغلبها غير صحيح على الإطلاق، وتناقشنا في الفترة الأخيرة حول كيفية تحقيق أهداف الفريق، والسعي للفوز في مباراة بريست غدا الجمعة في الدوري، ما يمكنني قوله هو أن مبابي يعمل".
وتابع "ومن أن كيليان مبابي هادئ حتي الأن ويعرف ماذا يفعل، ويستعد للمباراة غدًا، نريد أن يفوز، علينا أن نأخذ النقاط الثلاث".
وأختتم"مبابي لاعب سان جيرمان، وأعتقد أنه سيبقى معنا الموسم الجاري، فهو يعمل بكل جدية من أجل المستقبل".
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