بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

يترقب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، معرفة رأي مهاجم فريق الكرة الأول كيليان مبابي بشأن مستقبله مع الفريق من عدمه خلال الفترة المقبلة.





وكشف بوكيتينو في مؤتمر الصحفي"فإن يتبقى في تعاقد كيليان مبابي عام آخر، ولاسيما إذا لم يجدد عقده، لا يزال لاعبا في صفوف الفريق، وسعيد بتواجده معنا، فهو يعلم ما يريد".









وأضاف "تتردد خلال سوق الانتقالات العديد من الشائعات، أغلبها غير صحيح على الإطلاق، وتناقشنا في الفترة الأخيرة حول كيفية تحقيق أهداف الفريق، والسعي للفوز في مباراة بريست غدا الجمعة في الدوري، ما يمكنني قوله هو أن مبابي يعمل".









وتابع "ومن أن كيليان مبابي هادئ حتي الأن ويعرف ماذا يفعل، ويستعد للمباراة غدًا، نريد أن يفوز، علينا أن نأخذ النقاط الثلاث".



