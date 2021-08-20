الزمالك يرفض رحيل نجمه الإفريقي بشكل مجاني





يرفض مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب خروج الايفواري رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بشكل مجاني بعد نهاية عقده.





رحيل رزاق سيسيه





و يرغب مسؤولو القلعة البيضاء في تمديد عقد رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد وسيتم الموافقة على إعارته لمدة موسم إضافي.





من جانبه رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عودة سيسيه لحين تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى الركبة خلال فترة إعارته لنهاية الموسم الحالى مع الاتحاد السكندري.







