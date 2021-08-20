بمزايا متعددة.. شروط استبدال الميكروباصات القديمة بأخرى تعمل بالغاز





وأوضح "عبد الرازق"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشروط هي أن تكون السيارة مر على صنعها 20 سنة أو أكثر، وأن يكون سن صاحب السيارة يتراوح بين 21 عامًا و65 عامً، حتى يتمتع بميزة التقسيط، وأن تكون رخصة السيارة سارية وقت التقدم، وأن تكون مسجلة بإحدى محافظات المرحلة الأولى السبع؛ القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر.



وأضاف، أن جميع السيارات التي يتم تصنيعها للمبادرة هي سيارات بماركات عالمية يتم تصنيعها على أرض مصر، وتخرج من مصنعها بمجهزة بتكنولجيا القود المزدوج (الغاز الطبيعي- البنزين) ولكن تكلفة الغاز 50% من تكلفة البنزين.



وأشار إلى أن الميكروباص يتمتع بعدة مميزات، منها أن الدولة تدفع مقدم بنسبة 25% من قيمة السيارة بدلًا من صاحب السيارة، و75% من قيمة السيارة يسدد عن طريق تمويل من البنك على مدى 7 سنوات أو 10 سنوات بسعر فائدة 3% ثابتة طول الفترة.



كشف أحمد عبد الرازق، متحدق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، شروط استبدال الميكروباصات القديمة بأخرى تعمل بالغاز، قائلًا إنها هي الشروط العامة لمبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز.