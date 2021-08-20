قبل التنسيق.. حسام موافي ينصح طلاب الثانوية الراغبين في كلية طب (فيديو)

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصيحة إلى طلبة الثانوية العامة قبل فتح باب التنسيق غدًا السبت، قائلًا: "متكتبش طب إلا وأنت غاوي".



وأضاف "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "الطب عايز مخ وعايز، اوعى تعتقد أن كلية طب هي اللي هتخليك الفظيع الشنيع الغني".



وتابع "اوعى تسمع للي بيقول أصل طب فلوس كثير، أقسم بالله لا الأهم من كده أن الطب يكون في دمك، انما تقول على الفلوس أسف، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على كل حاجة على الأرض فيما عدا الرزق أقسم بنفسه وفي السماء رزقكم وما توعدون".



واستطرد "ربنا في اكثر من ستة آلاف آية استخدم أدوات قسم كثيرة، ولكن استثنى القسم وخلاه بنفسه فورب السماء والأرض في موضوع الرزق، يعني الطب ملوش دعوة بالرزق، انت ممكن تدخل الطب علشان تبقى غني وفي أول عملية ليك عيان يموت سيبقى أنت كده خلصت على سمعتك وهتنهار وكله هيبعد عنك".

