Advertisements

قبل التنسيق.. حسام موافي ينصح طلاب الثانوية الراغبين في كلية طب (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصيحة إلى طلبة الثانوية العامة قبل فتح باب التنسيق غدًا السبت، قائلًا: "متكتبش طب إلا وأنت غاوي".

وأضاف "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "الطب عايز مخ وعايز، اوعى تعتقد أن كلية طب هي اللي هتخليك الفظيع الشنيع الغني".

وتابع "اوعى تسمع للي بيقول أصل طب فلوس كثير، أقسم بالله لا الأهم من كده أن الطب يكون في دمك، انما تقول على الفلوس أسف، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على كل حاجة على الأرض فيما عدا الرزق أقسم بنفسه وفي السماء رزقكم وما توعدون".

واستطرد "ربنا في اكثر من ستة آلاف آية استخدم أدوات قسم كثيرة، ولكن استثنى القسم وخلاه بنفسه فورب السماء والأرض في موضوع الرزق، يعني الطب ملوش دعوة بالرزق، انت ممكن تدخل الطب علشان تبقى غني وفي أول عملية ليك عيان يموت سيبقى أنت كده خلصت على سمعتك وهتنهار وكله هيبعد عنك".

الكلمات المفتاحية

حسام موافق تنسيق الجامعات تنسيق الثانويه العامه الثانويه العامة التنسيق

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعة الا ربع

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 36 دقيقة

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يضيف الهدف الثاني أمام سيراميكا بأقدام زيزو (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ ربع ساعة

عاجل.. الزمالك يعبر عقبة سيراميكا بشق الأنفس ويقترب من حسم لقب الدوري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي ضد سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

خالد الجندى: المؤمن بوجود أعمال سحرية لمنع الرزق "مشرك بالله" (فيديو)

حسام موافي موجهَا حديثه لطلاب كلية الطب: "أوعى تختار تخصصك عشان الفلوس"

داعية يُحذر: هذه الأشياء تقلل الرزق

داعية يكشف عن سر عجيب لزيادة الرزق (فيديو)

حسام موافي: الحرامي اللي بيسرق في الاتوبيس أشرف من دكتور ضحك على عيان

حسام موافي يكشف الفارق بين السكر المرتفع والمنخفض (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

10:28 م

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

10:37 م

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

08:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم