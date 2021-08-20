نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

انتقد نجم الكرة المصرية السابق محمد ناجي جدو قرار الحكم محمد الحنفي الذي يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





محمد الحنفي حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعدما عاد لتقنية الفيديو المساعد "فار" بعد احتكاك بين أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض وعامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا





وكتب جدو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"ضربه جزاء ضد سيراميكا من وحي خيال الڤار !!!".





ويتقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



