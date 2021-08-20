Advertisements

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة بسبب الإيقاف.

وحصل طاهر على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره المصري البورسعيدي حيث كان اللاعب قد تحصل على بطاقتين صفراوين أمام كلًا من المصري والإسماعيلي.

ويتقدم الأهلي على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

كهربا طاهر المصري الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يعبر عقبة سيراميكا بشق الأنفس ويقترب من حسم لقب الدوري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي ضد سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 36 دقيقة

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 9 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يضيف الهدف الثاني أمام سيراميكا بأقدام زيزو (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة للأهلي في مباراة المصري

ضربة جديدة للأهلي قبل مباراة النجوم

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الأهلي يفقد ياسر إبراهيم أمام المقاولون للإيقاف

الأهلي يفقد علي معلول أمام دجلة للإيقاف

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مباراته في كأس مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

10:28 م

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

10:37 م

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

08:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم