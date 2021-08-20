عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة بسبب الإيقاف.





وحصل طاهر على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره المصري البورسعيدي حيث كان اللاعب قد تحصل على بطاقتين صفراوين أمام كلًا من المصري والإسماعيلي.





ويتقدم الأهلي على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.





ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



