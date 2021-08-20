شاهد.. سلطان الطرب جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله





شارك الإعلامي نيشان صور وفيديوهات من حفل زفاف نجل سلطان الطرب جورج وسوف،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "نيشان" على الصور والفيديوهات قائلًا:"فرحة أبو وديع زفاف نجل جورج وسوف جونيور".



والجدير بالذكر أن شارك سلطان الطرب جورج وسوف لأول مره في حفلات جده،حيث أقام حفلة من أقوى حفلات جده وذلك بعد نجاح محمد حسانين المدير التنفيذي للشركة المنظمة لحفلات جدة في التعاقد مع جورج وسوف