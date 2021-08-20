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بسمة تكشف عن شخصيتها في فيلم "ماكو"
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:54 م
فرح هنداوي
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نشرت الفنانة بسمة صورة لها من فيلم "ماكو" المقرر طرحه قريبًا، في 1 سبتمبر المقبل.
وعلقت قائلة: رحبوا بـ "رنا بهجت" من الفيلم المُنتظر ماكو، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.
وتدور أحداث فيلم "ماكو" في إطار من الأكشن والإثارة، حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة "سالم اكسبرس" التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها.
ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي، بسمة، نيكولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو علاء، والنجم التركي مراد يلدريم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي.
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