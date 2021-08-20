بشرى سارة.. وزير التعليم العالي يفجر مفاجأة عن تنسيق هذا العام (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد مقارنة بين تنسيق العام الماضي وتنسيق هذا العام، بسبب انخفاض مجاميع هذا العام.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن ستشهد انخفاض في نسب التنسيق.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن كليات القمة في الشعبة العلمية والأدبية ستشهد انخفاضًا في نسب التنسيق.

