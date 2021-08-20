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عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، فوز كبير على المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

وفاز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين على الفريق البورسعيدي، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وتقدم صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر، لصالح فريقه بالهدف الأول للمارد الأحمر، في الدقيقة التاسعة للمباراة.

واستطاع عمر كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في إدراك هدف التعادل لفريقه ضد الأهلي، بالدوري العام.

وجاء هدف كمال في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعد مروره من خط الدفاع ويسدد كرة قوية في شباك الشناوي معلنًا هدف التعادل.

ثم نجح طاهر محمد طاهر مهاجم الشياطين الحمر، في منح الأفضلية مرة أخرى لفريقه، بعدما تقدم بالهدف الثاني بالدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، بعد استغلاله كرة عرضية متقنة من حسين الشحات، ليضعها في الشباك.

ونجح أحمد رفعت مهاجم المصري البورسعيدي، في تسجيل هدف التعادل للمصري عن طريقه ركلة جزاء تحصل عليها عمر كمال في الدقيقة 39 ليضعها رفعت داخل شباك الشناوي، معلنًا عن هدف التعادل لفريقه.

ومع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إضافة الهدف الثالث لفريقه ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

وجاء الهدف في الدقيقة 47 من الشوط الأول، بعد مروره من الجبهة اليمنى ويخترق الدفاعات ويضعها بين أيدي حارس الفريق البورسعيدي.

وسجل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الرابع لفريقه بعدما نجح في استغلال تمريرة رائعة من حسين الشحات أمام مرمى الفريق البورسعيدي، ليضعها بكل سهولة في شباك الحارس بالدقيقة 80 من المباراة.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، والذي نجح في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، بنفس الجولة.

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