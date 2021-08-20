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عاجل.. الزمالك يعبر عقبة سيراميكا بشق الأنفس ويقترب من حسم لقب الدوري

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة انتصاراته في سعيه نحو حسم لقب الدوري، وحقق فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراةو التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان سيراميكا الباديء بالتسجيل عبر أحمد محسن، قبل أن يعادل الدولي المغربي أشرف بن شرقي النتيجة لصالح القلعة البيضاء، ثم وضع أجحمد سيد زيزو الزمالك في المقدمة من ضربة جزاء.

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