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عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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لا يزال الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة؛ بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت منذ قليل بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 72 نقطة بعد الفوز على نظيره المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وإليكم ترتيب الدوري المصري عقب مباراتي الأهلي والزمالك اليوم:

1- الزمالك.. 76 نقطة.

2- الأهلي .. 72 نقطة.

3- بيراميدز .. 49 نقطة.

4- المصري البورسعيدي .. 49 نقطة.

5- سموحة .. 47 نقطة.

6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.

7- إنبي .. 42 نقطة.

8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.

9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.

10- الجونة .. 37 نقطة.

11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.

12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.

13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.

14- غزل المحلة .. 34 نقطة.

15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.

16- وادي دجلة .. 28 نقطة.

17- أسوان .. 27نقطة.

18- الإنتاج الحربي .. 26نقطة.

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