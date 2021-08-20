Advertisements

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن شعوره بالخيانة في صفوف النادي الباريسي.

وأشار برنامج كواترو الإسباني إلى أن عقد مبابي البالغ من العمر 22 عامًا مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي حتى الآن جميع عروض التجديد المقدمة له.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن مبابي قال لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أثناء جلستهما هذا الأسبوع: "أريد الذهاب إلى ريال مدريد.. لن أجدد".

وأوضح البرنامج الإسباني أن مبابي أصبح يشعر بالخيانة في باريس سان جيرمان بعد أن أخلف النادي الفرنسي وعده في 2017 بأن يفتح الباب للمفاوضات مستقبلًا أمام رحيل النجم الفرنسي إذا طلب الرحيل.

وأكد البرنامج الإسباني أن ريال مدريد الإسباني لن ينسحب من الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في 31 أغسطس الحالي حيث إن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يجهز العرض الخاص لمبابي حتى الثانية الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي في حالة موافقة باريس سان جيرمان على إجراء المفاوضات.

أخبار تهمك

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعة الا ربع

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يعبر عقبة سيراميكا بشق الأنفس ويقترب من حسم لقب الدوري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ 18 دقيقة

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضيف الهدف الثاني أمام سيراميكا بأقدام زيزو (فيديو)

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

10:28 م

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

10:37 م

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

08:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم