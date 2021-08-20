مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن شعوره بالخيانة في صفوف النادي الباريسي.





وأشار برنامج كواترو الإسباني إلى أن عقد مبابي البالغ من العمر 22 عامًا مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي حتى الآن جميع عروض التجديد المقدمة له.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن مبابي قال لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أثناء جلستهما هذا الأسبوع: "أريد الذهاب إلى ريال مدريد.. لن أجدد".





وأوضح البرنامج الإسباني أن مبابي أصبح يشعر بالخيانة في باريس سان جيرمان بعد أن أخلف النادي الفرنسي وعده في 2017 بأن يفتح الباب للمفاوضات مستقبلًا أمام رحيل النجم الفرنسي إذا طلب الرحيل.





وأكد البرنامج الإسباني أن ريال مدريد الإسباني لن ينسحب من الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في 31 أغسطس الحالي حيث إن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يجهز العرض الخاص لمبابي حتى الثانية الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي في حالة موافقة باريس سان جيرمان على إجراء المفاوضات.



